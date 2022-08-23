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واتساب يتحدث عن حلّ مشكلة مؤرقة لمستخدميه قريبًا

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واتساب يتحدث عن حلّ مشكلة مؤرقة لمستخدميه قريبًا

23 اغسطس 2022 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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تطبيق واتساب

ذكرت تقارير إخبارية أنّ مستخدمي تطبيق التواصل الفوري واتساب الذين يعانون من مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ سيتمكنون قريبًا من تجاوز هذه المشكلة.

وبحسب موقع (WaBetaInfo) الذي يتابع أخبار تطبيق واتساب، فإنّ "واتساب" يختبر حاليًّا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

وقال إنّ الاختبار يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخصُّ الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد". وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أي أو أس"، أي هواتف "آيفون".

ويأتي هذا التطور بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التي تملك "واتساب" إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

وهناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر محصور بعدد محدود من الثواني، كما أنّ الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطًا صغيرًا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي"، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإنه لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

وليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، لكنّ الموقع قال إنّ الأمر قد يكون في المستقبل القريب.

المصدر / وكالات
#واتساب #تطبيق واتساب #حل مشكلة حذف الرسائل

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