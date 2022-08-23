الإعلان عن منح دراسية في تونس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة للعام 2023/2022.

ونوهت الوزارة إلى أنّ الحكومة التونسية قد خصصت منحًا دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني، علماً بأنّ طلبة القدس يستطيعون المنافسة على المنح الأخرى أسوةً بالطلبة الآخرين.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه في تونس اضغط هنـــــــا

لتقديم طلب الخاص بالمنحة اضغط هنــا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــــــا

ودعت الطلبة المعنيين لتعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة أعلاه ومن ثم تسليم الوثائق أيضًا حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

ونوهت إلى أنّ الطلبات تقدم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، وفي غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين