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بقيمة 6 آلاف و800 دولار

"المباحث" تُنجز قضيتي نصب واحتيال لمُشتكين من خارج غزة

23 اغسطس 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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أنجزت مباحث الجرائم الإلكترونية بمحافظة شمال غزة قضيتي نصب واحتيال منفصلتين لمُشتكين من خارج القطاع، بقيمة 6 آلاف 800 دولار.

وفي تفاصيل القضية الأولى، أوضحت الجرائم الإلكترونية أنها تلقت شكوى خارجية لمواطن يقيم في بريطانيا، مفادها قيام شخص مجهول من قطاع غزة بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ بقيمة 3 آلاف و300 دولار.

وفي تفاصيل القضية الثانية، تلقت الجرائم الإلكترونية شكوى لمواطن من مدينة الخليل بالضفة الغربية، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من أحد المواطنين في غزة بمبلغ مالي بقيمة 3 آلاف و500 دولار.

ولفتت "الجرائم الإلكترونية" إلى أنها تابعت الشكوتين لحظة ووردهما، وأجرت البحث والتحري الفني وصولاً إلى المشتبه بهم، مشيرةً إلى أنها أحضرت المشتبه بهم وبالتحقيق الأولي معهما أقرا بعملية النصب والاحتيال.

ونوهت إلى أنها ضبطت المبالغ المالية، وأحالت المشتبه بهما، وملف القضيتين، إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مباحث الجرائم الإكترونية #قضايا نصب واحتيال

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