فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عبيد" تحرر من سجون الاحتلال بلا ذاكرة وبفشل كلوي

"المباحث" تُنجز قضيتي نصب واحتيال لمُشتكين من خارج غزة

نقيب "فنيي الأشعة": متنفذون بـ"الصحة" يُقيدون استخدام الأجهزة لمصلحة القطاع الخاص

"حماس" تنعى الشهيد "عرايشي" وتدعو لتصعيد المقاومة

مستوطنون متطرفون يقتحمون "الأقصى"

مختصون يحذرون من توسيع حكومة اشتية الضرائب وخفض الرواتب

الإعلان عن منح دراسية في تونس

عائلة مقدسية تهدم منشآتها التجارية قسرا بأمر من الاحتلال

الدعوة إلى تخصيص يوم "الجمعة" المقبل لنصرة الأسرى

تجاهل السلطة التقارير الحقوقية عن الاعتقال السياسي.. تغوُّل على التزاماتها الدولية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مستوطنون متطرفون يقتحمون "الأقصى"

23 اغسطس 2022 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان صحفي، بأن "عشرات المستوطنين المتزمتين، اقتحموا منذ الصباح الباكر، ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة".

وبينت الأوقاف أن "المستوطنين نظموا جولات مشبوهة في الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح".

وذكرت أن "المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم خلال الاقتحام، وسط تضييق شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، حيث احتجزت العديد من هوياتهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه".

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة