فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تنعى الشهيد "عرايشي" وتدعو لتصعيد المقاومة

الإعلان عن منح دراسية في تونس

"المباحث" تُنجز قضيتي نصب واحتيال لمُشتكين من خارج غزة

مستوطنون متطرفون يقتحمون "الأقصى"

عائلة مقدسية تهدم منشآتها التجارية قسرا بأمر من الاحتلال

الدعوة إلى تخصيص يوم "الجمعة" المقبل لنصرة الأسرى

تجاهل السلطة التقارير الحقوقية عن الاعتقال السياسي.. تغوُّل على التزاماتها الدولية

انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

غزة.. 581 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة

ما هو حكم التبذير والإسراف عند استعمال المرافق العامة؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

23 اغسطس 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...
غبار ودخان في سماء بيروت بعد انهيار صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب، التي ألحق بها انفجار مرفأ بيروت قبل عامين أضرارا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد تحذيرات من أن المبنى مائل بشدة وآيل للسقوط.

وقالت قناة إل بي سي آي التلفزيونية إن الانهيار أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق المياه المطل عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأسفر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس 2020 عن مقتل 220 شخصا وألحق دمارا بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب أدى لسقوط القمح والذرة تحت أشعة الشمس.

وفي الآونة الأخيرة اشتعلت النيران في الصوامع لأسابيع.

وقال مسؤولون إنها نشبت بسبب حرارة الصيف في الحبوب المخمرة المتعفنة.

وانهار جزء من الهيكل في 31 يوليو وسقط جزء آخر في الرابع من أغسطس في الذكرى الثانية للانفجار.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إن عينات الغبار من أنحاء الميناء أظهرت أن الهواء يحتوي على كميات كبيرة من الفطريات، وهو ما لا يشكل خطورة ما لم يتم استنشاقها بكميات كبيرة على مدى فترة طويلة من الزمن.

المصدر / وكالات
#انهيار صوامع الحبوب #انهيار صوامع الحبوب في مرفأ بيروت #صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة