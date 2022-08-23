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غزة.. 581 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة

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في أضخم مشروع على مستوى العالم

بالصور غزة.. 581 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة

23 اغسطس 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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جانب من تسميع الحافظين للقرآن الكريم

أكد رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة د. عبد الرحمن الجمل، اليوم الثلاثاء، أن 581 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة في أضخم مشروع على مستوى العالم.

وقال في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة "صوت الأقصى"،حول انطلاق مشروع صفوة الحفاظ لسرد القرآن على جلسة واحدة: إنّ "هذا اليوم من أيام أهل الله، الحُفّاظ والقُرَّاء للقرآن الكريم، وهو يوم عزة لأهل قطاع غزة.. وأحسب أنّ الله أراد أن يكافئنا على تضحياتنا هنا في قطاع غزة".

وأضاف: "بهؤلاء الحُفّاظ نستنزل رحمات الله ونصره، وهذه هي الصورة الحقيقية لغزة"، مُعبّرًا عن مشاعر السكينة والرحمة ببركة كتاب الله، و"نسأل الله أن يكون هذا إعداد للجيل".

وتابع: إنّ "مشروع صفوة الحفاظ يهدف لنشر ثقافة تعاهد القرآن الكريم عند حُفّاظه"، سيكون هناك مكافأة رمزية لكل من سيسرد القرآن الكريم، وجائزتهم العظمى عند الله عزوجل"، مضيفًا: "لن نترك الحفظة، وسنواصل دعمهم بمشاريع مميزة ليستمر تعاهد القرآن".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#سرد القرآن #جلسة واحدة #دار القرآن الكريم

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