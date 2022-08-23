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أهالي أسرى من غزة يزورون أبناءهم في سجن نفحة الصحراوي

23 اغسطس 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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زيارة أهالي الأسرى - أرشيف

زار العشرات من أهالي أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أبناءهم في سجن نفحة الصحراوي (جنوب فلسطين المحتلة عام 1948).

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، في تصريح صحفي مقتضب، أن "اللجنة سهلت اليوم زيارة 40 شخصا من أهالي أسرى غزة، إلى 25 من أبنائهم في سجن نفحة".

ويبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، حتى نهاية تموز/يوليو 2022، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًا، و200 أسير من قطاع غزة، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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