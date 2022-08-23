مباراة نارية اليوم تجمع اتحاد خان يونس وثقافي طولكرم

غزة/وائل الحلبي:

سيكون ملعب خان يونس البلدي مسرحاً لإقامة النسخة الثانية من نهائي النسخة الثانية لبطولة طوكيو-فلسطين، والتي تجمع فريق اتحاد خان يونس بطل غزة بضيفه ثقافي طولكرم بطل الضفة الغربية لموسم 2022.

اتحاد خان يونس يسعى للحفاظ على لقبه الذي سبق له أن تُوج به عندما التقى شباب الخليل في عام 2019، وسيكون أمام تحدٍ من نوع خاص في ظل غياب نجمه خالد النبريص عن هذا اللقاء، وهو الذي أسهم في الفوز على شباب الخليل إلى جانب تتويج الفريق بلقب بطولة طوكيو "4" عام 2021.

أصحاب الأرض يتسلحون الجمهور الذي من المتوقع أن يساندهم بشكل كبير وهذا ما سيحاول الفريق الاستفادة منه لأجل التعامل مع مجريات المباراة وتسييرها بالشكل الذي يساعدهم في حسمها لصالحهم.

البرتقالي الشاب برغم ابتعاده عن أجواء المباريات منذ تتويجه بلقب بطولة طوكيو في مارس من العام الماضي، إلا أنه يعول على جاهزية لاعبيه الذي تم تصعيد غالبيتهم للفريق الأول وخاضوا مرحلة الاعداد معه، وسيحاول الاستعانة ببعض اللاعبين البارزين من فريق الناشئين المتوج قبل أيام بلقب بطل غزة لمواليد 2006.

ويعول اتحاد خان يونس على كفاءة مدربه محمد النجار "فيلكس" صاحب التاريخ الحافل في مجال العمل بفرق الناشئين وقيادته للعديد من فرق اتحاد خان يونس للفئات العمرية لحصد العديد من الألقاب، والتي كان أخرها لقب بطولة الناشئين.

سيحاول النجار اختيار التشكيلة الأنسب لمواجهة الثقافي الذي يضم عددا من لاعبي منتخب الشباب الذين شاركوا مؤخراً معه في بطولة كأس العرب، حيث سيعتمد بنسبة كبيرة على خبرة اللاعبين مثل عماد أبو طعيمة ومحمد شبير وكمال النديات إلى جانب الحارس علي أبو ظريفة، وسيكون من المؤكد تواجد المهاجم حسام الشاعر مواليد 2006 الذي خطف الأنظار في البطولة الأخيرة.

على الجانب الآخر فإن ثقافي طولكرم يدخل هذه المباراة متسلحاً بجاهزية لاعبيه المتوجين بلقب بطولة طوكيو "4" في شهر مايو الماضي على عكس اتحاد خان يونس الذي مضى على تتويجه بالبطولة أكثر من عام، بالإضافة لجاهزية لاعبيه الذين تواجدوا مع منتخب فلسطين للشباب الشهر الماضي بطولة كأس العرب بالسعودية.

وخاض الثقافي مرانه الرئيسي أمس على ملعب المباراة بقيادة المدرب صباح صباح الذي ركز على بعض التدريبات الخفيفة وتنفيذ عدد من التدريبات والجمل الفنية، لمساعدة اللاعبين على التعرف على أجواء الملعب.

ويعول صباح في تشكيلته الأساسية على ثلاثي منتخب الشباب يزن شرحة وقيس طه وبسام شديد، إلى جانب هداف الفريق مؤمن صباح وزميله المهاجم صلاح الجلاد.

وفي نفس الإطار أعلن اتحاد كرة القدم عن طاقم حكام المباراة، حيث سيكون خالد الشيخ خليل حكما للساحة، فيما يساعده محمد خطاب وفادي السمهوري وهلال شبات حكماً رابعاً.