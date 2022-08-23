شهيد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، المواطن محمد عرايشي، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل حوالي أسبوعين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأُصيب "عرايشي" خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس قبل أسبوعين، واستُشهد خلال الاقتحام - في حينه- ثلاثة مواطنين.

ومن الجدير ذكره، أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال، عدا عمّن يرتقي من الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين