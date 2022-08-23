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منتخب المواي تاي

فلسطين تحصل على 13 ميدالية جديدة في بطولتَي العالم والأندية بماليزيا

23 اغسطس 2022 . الساعة 02:42 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين :

 

اختتم المنتخب الوطني للمواي تاي مشاركته في بطولتَي العالم والأندية، بالعاصمة الماليزية كوالامبور، بحصوله على 13 ميدالية ملونة، في كلتا المنافستين.
 

وكانت البعثة المشاركة قد تكونّت من 15 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية، بإشراف المدير الفني أحمد أبو دخان، حيث ترأس البعثة شاكر الشروف، رئيس اتحاد اللعبة.


وتوج في الميدالية الذهبية ببطولة الأندية كل من حمزة صبرة، توفيق عقل، زين الهندي، فيما حاز الفضية أيهم البايض، وذهبت البرونزية لـ إبراهيم أبو جاموس، رواد عتيق، قيس دبعي.


وفي بطولة العالم، فاز كل من كريم بزار ودينا عالول بالميدالية الفضية، فيما حاز على البرونزية ليث خالد، إرلين صايج، شذى عطا الله، زين عتيق ومحمد حمدان.


وأعرب المدير الفني أحمد أبو دخان عن سعادته بالأداء الفني وحصيلة الميداليات التي حازها اللاعبون واللاعبات في البطولتين، مؤكداً أن المنتخب الوطني بات رقماً صعباً ومنافساً قوياً، ويتجلى ذلك في النتائج الإيجابية التي تتحقق دائماً في البطولات الدولية والقارية للمواي تاي.


بدوره، ثمن شاكر الشروف، رئيس الاتحاد، دور الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، في دعم مسيرة اتحاد المواي تاي على الساحة المحلية والخارجية.


كما توجه بالشكر إلى اللواء نضال أبو دخان، وبنك فلسطين، على رعايتهم للوفد المشارك، مشيداً بالاستقبال الذي حظيت به بعثة المنتخب من سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، وليد أبو علي، الذي تابع شؤون البعثة خلال فترة مشاركتها في البطولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لون كرة التنس

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