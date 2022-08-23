طاقم حكام نهائي مباراة كأس فلسطين للناشئين

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم الحكم الدولي خالد الشيخ خليل، لإدارة مباراة نهائي بطولة طوكيو 2 للناشئين، والتي ستجمع بين اتحاد خانيونس وثقافي طولكرم اليوم، على ملعب خانيونس البلدي.

ويُساعد الشيخ خليل في المباراة الحكمين الدوليين محمد خطاب وفادي السمهوري، وهلال شبات حكماً رابعاً.

ويُعتبر الطاقم المُعين من أفضل الحكام في غزة، وشارك الحكام الرئيسين الثلاثة في إدارة مباريات اسيوية، رغم صغر سنهم.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري، لما لها من أهمية كبيرة، لتحديد بطل فلسطين عل مستوى الناشئين.

المصدر / فلسطين أون لاين