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3 انتصارات في مباريات تجريبية استعداداً للدوري العام

23 اغسطس 2022 . الساعة 00:41 بتوقيت القدس
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أندية قطاع غزة تواصل تدريبات تجريبة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية قطاع غزة إجراء مباريات تجريبية، استعداداً لانطلاق بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة في التاسع من سبتمبر المقبل.
وتغلب فريق بيت لاهيا على نظيره اتحاد بيت حانون بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا البلدي.
سجل لبيت لاهيا مصعب نشوان وفضل أبو ريالة، بينما سجل هدف الحوانين الوحيد اللاعب أحمد الغزالي.
وفاز خدمات البريج عل جاره نادي خدمات المغازي بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو يوسف وأحمد الكرنز، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.
وخسر شباب رفح لقاءه التجريبي الأول أمام جاره الجماعي، بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.
سجل هدفي الجماعي اللاعب محمد العرجا، بينما سجل هدف الزعيم الوحيد اللاعب ناجي النحال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خدمات المغازي #ملعب رفح #أندية قطاع غزة #فريق بيت لاهيا #ناجي النحال

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