تعرف على هوية قاتل ابنة الفليسوف ألكسندر دوجين في موسكو

كشفت وسائل إعلام روسية، تفاصيل جديدة حول واقعة قتل الصحفية الروسية داريا دوجينا عبر تفخيخ سيارتها.

ونشرت وسائل الإعلام، صور قالت إنها للمشتبه بها في عملية تفخيخ سيارة داريا دوجينا في وقت أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن جريمة مقتل الصحفية الروسية تمت بتدبير من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن الوثائق تؤكد أن منفذة الجريمة تعمل في الحرس الوطني لأوكرانيا. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أن المواطنة الأوكرانية سيتم وضعها على قائمة المطلوبين لتسليمها إلى روسيا.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن فوفك وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها صوفيا شابان من مواليد 2010، مضيفا أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوجينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في نفس البناية التي تعيش فيها داريا دوجينا.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن مقتل داريا دوجينا ابنة ألكسندر دوجين «خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية»، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت، في بيان نشرته وكالات أنباء روسية، أن الشخص الذي فخّخ سيارة داريا دوجينا فرّ لاحقاً إلى إستونيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979»، بحسب ما نقلت «سبوتنيك».

وقتلت ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوجين، الملقب بـ«العقل المدبر» للرئيس بوتين في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو، لكنه كان يستهدف دوجين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

المصدر / وكالات