القيادي "شهاب": حماس والجهاد أقوى من كل محاولات "دق الأسافين"

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الاجتماع المشترك بين حركتي حماس والجهاد يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية ومدينة القدس، واشتداد الهجمة على الأسرى.

وقال شهاب في حديث لإذاعة صوت الأقصى: "حماس والجهاد رأس حربة المقاومة، وهذا اللقاء ليس منفصلاً عن سابقه، واللقاءات لم تنقطع فلم يكن هناك قطيعة بين الحركتين وحتى في وقت العدوان".

وأضاف: "نطمئن شعبنا بأن العلاقة بين حماس والجهاد ضمان أساسي لاستمرار مشروع المقاومة وعلى كل المستويات".

وأوضح شهاب أن الحركتان أثبتتا أنهما أقوى من كل محاولات "دق الأسافين" التي يسعى الاحتلال من خلالها لتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن التنسيق والتعاون بين الحركتين على مدار الوقت يؤكد أن الاحتلال فشل في محاولات تفتيت البيت الفلسطيني.

وأكدت حركتا حـماس والجهاد الإسلامي على أن "الـمـــقــاومــة خيارنا الاستراتيجي ولا تراجع عنه ولا تردد فيه، وهي مستمرة وبتنسيق عال ومتقدم بين الحركتين وكل الفصائل".

وحذرت الحركتان في بيان مشترك أصدرتاه بعد اجتماع عالي المستوى ضم قادة الحركتين على المستوى السياسي والعسكري والأمني، الاحتلال الإسرائيلي من أي غدر "لأن ردنا عليه سيكون حازماً وحاسماً وموحداً".

وأكدتا أن "غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم كل الفصائل، وسنعمل جميعاً على تعزيز دورها ومكانتها حتى التحرير والعودة".

وفي الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أكدت الحركتان أن القدس مركز الصراع وهي قبلة المجاهدين والثوار، وسيف القدس لن يغمد وسنواصل - ومعنا شعبنا كله - معركة القدس حتى التحرير والعودة.





المصدر / فلسطين أون لاين