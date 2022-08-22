فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي "بدران" يشيد بتضحيات الأسير القسامي المحرر أمجد السايح

القيادي "شهاب": حماس والجهاد أقوى من كل محاولات "دق الأسافين"

قاسم: نتبنى استراتيجية واضحة في تطوير العمل المقاوم المشترك

تشريح جثمان الشهيد محمد شحام الأربعاء المقبل

هيئة تدعو لمواجهة هجمة الاحتلال الشرسة لتهويد التعليم بالقدس

مختص بشؤون الاستيطان يؤكد سعي الاحتلال إلى عزل القدس

محكمة السلطة في طوباس تفرج عن طفلين بكفالة مالية

حركتا "حماس" و "الجهاد" تعلنان مخرجات اجتماعهما عالي المستوى

انتهاء اجتماع مهم ضمَّ قيادات عسكرية وسياسية من حماس والجهاد الإسلامي

الاحتلال يستدعي فتى مقدسيا للتحقيق

القيادي "شهاب": حماس والجهاد أقوى من كل محاولات "دق الأسافين"

22 اغسطس 2022 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
...
داود شهاب

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الاجتماع المشترك بين حركتي حماس والجهاد يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية ومدينة القدس، واشتداد الهجمة على الأسرى.

  وقال شهاب في حديث لإذاعة صوت الأقصى: "حماس والجهاد رأس حربة المقاومة، وهذا اللقاء ليس منفصلاً عن سابقه، واللقاءات لم تنقطع فلم يكن هناك قطيعة بين الحركتين وحتى في وقت العدوان".

وأضاف: "نطمئن شعبنا بأن العلاقة بين حماس والجهاد ضمان أساسي لاستمرار مشروع المقاومة وعلى كل المستويات".

وأوضح شهاب أن الحركتان أثبتتا أنهما أقوى من كل محاولات "دق الأسافين" التي يسعى الاحتلال من خلالها لتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن التنسيق والتعاون بين الحركتين على مدار الوقت يؤكد أن الاحتلال فشل في محاولات تفتيت البيت الفلسطيني.

وأكدت حركتا حـماس والجهاد الإسلامي على أن "الـمـــقــاومــة خيارنا الاستراتيجي ولا تراجع عنه ولا تردد فيه، وهي مستمرة وبتنسيق عال ومتقدم بين الحركتين وكل الفصائل".

وحذرت الحركتان في بيان مشترك أصدرتاه بعد اجتماع عالي المستوى ضم قادة الحركتين على المستوى السياسي والعسكري والأمني، الاحتلال الإسرائيلي من أي غدر "لأن ردنا عليه سيكون حازماً وحاسماً وموحداً".

وأكدتا أن "غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم كل الفصائل، وسنعمل جميعاً على تعزيز دورها ومكانتها حتى التحرير والعودة".

وفي الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أكدت الحركتان أن القدس مركز الصراع وهي قبلة المجاهدين والثوار، وسيف القدس لن يغمد وسنواصل - ومعنا شعبنا كله - معركة القدس حتى التحرير والعودة. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الجهاد الإسلامي #كتائب القسام #سرايا القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة