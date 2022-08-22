مختص بشؤون الاستيطان يؤكد سعي الاحتلال إلى عزل القدس

أكد مختص بشؤون الاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى عزل مدينة القدس المحتلة، وذلك بالمصادقة على المزيد من خطط الاستيطان.

وأشار المختص في شؤون القدس والاستيطان حسن خاطر، إلى وجود تصاعد في وتيرة الاستيطان بمحيط المدينة المقدسة، مشدداً على أن الاحتلال يهدف إلى عزل القدس عن باقي البلدات المحيطة.

وذكر خاطر أن المصادقة على مشروع استيطاني جديد في مستوطنة "جيلو"، هدفه تهويد هذه المناطق بشكل كامل.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير المقدسيين عن مدينة القدس، مطالباً بوجود دور عربي في قضية القدس.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على مخطط بناء 1324 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، المقامة على أراضي بيت لحم والقدس.

وسيقام المخطط الاستيطاني الجديد على مساحة 80 دونما ويشمل 15 مبنى، ويتضمن منتزه ومحال تجارية ومباني عامة وأخرى تشغيلية، تربط بين المخطط الجديد والشوارع المحيطة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة، لن تفلح في السيطرة على المدينة وتهويدها وتغيير ملامحها، وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

وأعربت الحركة عن رفضها لكافة المشاريع الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية، معتبرة إياها محاولة يائسة من حكومة الاحتلال.

وحمّلت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيد عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، مشددة على أن أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، سيبقون ثابتين على أرضهم مدافعين عن مقدساتهم، حتى زوال الاحتلال.

المصدر / حرية نيوز