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البرلمان العربي يستنكر حملة التحريض ضد "عباس"

22 اغسطس 2022 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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استنكر البرلمان العربى بشدة حملة التحريض الممنهجة التى يتعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على ما جاء به في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني بخصوص المجازر التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وما تزال حتى يومنا هذا.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الحملة المستمرة على عباس، هدفها النيل من عدالة القضية الفلسطينية، والحق الفلسطينى المشروع في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وطالب البرلمان العربى، بوضع حد سريع للتراشق الإعلامى حول هذا التحريض الذى يسهم في زيادة المعاناة على الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض بشكل يومى للتصعيد من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمود عباس #تحريض #البرلمان العربي

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