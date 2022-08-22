كاسيميرو يرد على اتهامه بالرحيل عن ريال مدريد من أجل المال

نفى البرازيلي كاسيميرو المنتقل حديثاً من ريال مدريد الإسباني الى مانشستر يونايتد، أن يكون انتقاله للنادي الإنجليزي سببه المال، وأكد أنه سيعود يوماً إلى الفريق الملكي.

وقال كاسيميرو في حفلة وداعية لناديه السابق ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو وقد اغرورقت عيناه بالدموع: "عندما تركت ساو باولو كان واضحاً بالنسبة الي بأني سألعب في الفريق الأول لريال مدريد".

وأضاف: "هنا بنيت حياتي، أسّست عائلتي وأنا واثق بأني سأعود في أحد الأيام لكي أرد الحب الكبير الذي منحني إياه هذا النادي".

وتابع: لاعب الوسط الدولي البرازيلي: "أفضل ما حققته هو القدوم الى التدريبات كل يوم في هذا النادي. كما تعلمون أنا لا أحب الاضواء، بل أحاول دائماً التحدث من القلب".

وكشف كاسيميرو (30 عاماً) أنه لم ينتقل إلى يونايتد من أجل المال بعد صفقة مقدّرة بسبعين مليون يورو، وقال: "من يعتقد أني ذهبت من أجل المال لا يعرفني. أعتقد أنهم قلة ولا يعرفونني. ليس من أجل المال. هم مخطئون".

وعن الهدف من الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد قال: "أتطلع قدما لتطوير مستواي في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد".

بدوره، أشاد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بكاسيميرو، واصفاً اياه بانه "أحد أهم اللاعبين في صفوف فريقنا خلال العقد الأخير".

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الاسباني 3 مرات، بالاضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

المصدر / afp