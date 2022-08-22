الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات أضرار العدوان الأخير وتعويض المتضررين

غزة/ صفاء عاشور:

قال المدير العام للإعمار في وزارة الأشغال العامة والإسكان م. محمد عبود، إنّ فرق الوزارة انتهت من حصر الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح عبود في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الإثنين، أنّ فرق الوزارة عملت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع على حصر الأضرار حيث وصلت الأضرار النهائية إلى 2000 وحدة سكنية.

وفي التفاصيل، أشار إلى أنّ عدد الوحدات المتضررة بشكل كبير وصل لـ110 وحدة سكنية، منها 25 وحدة هُدمت كُليًّا، و85 وحدة مهدمة جزئيًّا وغير صالحة للسكن"، لافتًا إلى أنّ 1890 وحدة لحق بها أضرار ما بين المتوسط والبسيط.

وذكر أنّ عملية الحصر تمت سريعًا من أجل صرف بدل إيجار للأسر المتضررة بعد انتهاء العدوان، مشيرًا إلى أنّ وزارته تواصلت مع العديد من الجهات المانحة، ومن بينها الـUNDP ووكالة الغوث ووزارة التنمية الاجتماعية، والتي بدأت من خلال التعاون مع المؤسسات الإغاثية بتوزيع كل ما يتوفر لديها من مساعدات مالية أو عينية لإغاثة ومساعدة المتضررين.

ونوه إلى أنه وحتى اللحظة لم يُصرف أيّ مبالغ أو تعويضات للمتضررين إلا أموال الإغاثة العاجلة، وهي بدل الإيجار لـ110 أسرة متضررة.

وفيما يتعلق بتعهد دولة قطر ببناء البيوت التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير، ذكر عبود أنّ التواصل مستمر مع اللجنة القطرية ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد على قيمة المنحة وتفاصيلها، وأنّ الجميع بانتظار تأكيدات اللجنة القطرية في الزيارة المقبلة للسفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة.

وبين 5 و7 أغسطس الجاري، شنّ جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة أسفر عن اسستشهاد 49 مواطنًا بينهم 17 طفلًا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.