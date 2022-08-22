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"حماس" تعزي العراق بضحايا حادثة الانهيار الترابي في كربلاء

22 اغسطس 2022 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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وكالات

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إلى جمهورية العراق الشقيقة، بخالص التعازي والمواساة، في حادثة الانهيار الترابي التي وقعت في محافظة كربلاء، وخلّفت عدداً من الضحايا والمصابين.

وعبرت الحركة خلال تصريح صحفي مقتضب، عن تضامنها مع الشعب العراقي الشقيق وأهالي الضحايا والمصابين، سائلة الله تعالى للضحايا الرّحمة والمغفرة، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق الشقيق من كل مكروه وسوء.

وعثرت فرق الإنقاذ العراقية على جثث خمسة أشخاص حتى الآن، هم ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تل ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب البلاد، وفق الدفاع المدني، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة منذ أكثر من 24 ساعة. 

وحتى مساء الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص، الذين لايزالون عالقين في قطارة الإمام علي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #العراق #ضحايا #انهيار ترابي

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