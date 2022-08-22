وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك على النحو التالي:

أولا: وظيفة مدرب تبريد وتكييف

تعلن عمادة الدبلوم المهني والتعليم المستمر عن حاجتها لمدرب متخصص وفقا للشروط التالية:

- حاصل على دبلوم متوسط في مجال التبريد والتكييف على الأقل، أو أي تخصص ذو علاقة، أو ما يكافئها.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تركيب وصيانة أنظمة التبريد والتكييف.

- لديه القدرة على قراءة وتنفيذ الخرائط ذات العلاقة بالتبريد والتكييف.

- لديه خبرة في استخدام الأجهزة والأدوات ذات العلاقة بالتبريد والتكييف.

- لديه خبرة سابقة في التدريب والتعليم في المجال، لا تقل عن 100 ساعة تدريبية.

- لديه خبرة في أساليب التدريب وإدارة المحاضرة.

- يفضل من لديه معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفيس.

- يفضل من يجيد اللغة الانجليزية كتابة وقراءة

ثانيا : وظيفة محاضر تمريض/ عقد خاص

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرس تمريض وفقاً للشروط التالية:

- حاصل/ة على درجة الدكتوراه في علوم التمريض أو التخصصات ذات العلاقة من جامعة معترف بها.

- التفرغ الكامل للعمل في الكلية بنظام العقد الخاص

ثالثا: وظيفة مدرس كيمياء

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرسين وفقاً للشروط التالية:

- حاصل/ة على درجة الماجستير في الكيمياء بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.

- خبرة في التدريس الأكاديمي 3 سنوات على الأقل.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس

رابعا: وظيفة مدرب تمديدات كهربائية

تعلن عمادة الدبلوم المهني والتعليم المستمر عن حاجتها لمدرب متخصص وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص التمديدات الكهربائية أو أي تخصص ذو علاقة من جامعة أو كلية معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادلها من دورات متخصصة.

- لديه خبرة في مختلف أنواع التمديدات الكهربائية.

- لديه قدرة على تجميع مختلف أنواع مركبات التحكم الكلاسيكي.

- يتمتع بمهارة تدريب عالية تراعي مستويات المتدربين المختلفة.

- لديه معرفة بطرق وأساليب التدريب، وقادر على توظيف أنسبها.

- يتمتع بمهارات فن الاتصال والتواصل مع مختلف مستويات الطلبة.

- لديه خبرة في استخدام الأجهزة والأدوات ذات العلاقة بالتمديدات الكهربائية.

- لديه خبرة في قراءة وتنفيذ الخرائط ذات العلاقة بالتمديدات الكهربائية.

- لديه خبرة سابقة في التدريب والتعليم، لا تقل عن تدريب 100 ساعة.

- يفضل من يعمل في المجال.

- يفضل لديه خبرة في برامج قيادة الحاسوب.

- يفضل من يجيد اللغة الانجليزية كتابة وقراءة

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب الوظيفة على موقع الكلية عبر الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- آخر موعد لتقديم الطلبات 31/08/2022