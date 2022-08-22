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أبو معمر: نضمُّ صوتنا في حماس لصوت أهالي الشهداء في مطالبهم

22 اغسطس 2022 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زكريا أبو معمر
غزة/ متابعة فلسطين أون لاين:

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، زكريا أبو معمر، تعقيبًا على كلمة لأهالي شهداء عدوان 2014 على هامش المهرجان الوطني للفصائل الفلسطينية بغزة في ذكرى حرق المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، إنّ حركته  وفصائل العمل الوطني تضم صوتها إلى صوت أهالي الشهداء في مطالبهم.

وأضاف أبو معمر في كلمة له: "نطالب باعتماد شهداء 2014، هذا حقهم كحقّ كل شهداء الشعب الفلسطيني وليس منّة من أحد، وصوتنا إلى جانب صوتهم للمطالبة بحقوقهم".

ودعا السلطة وحكومتها في رام الله، إلى جانب منظمة التحرير، للاستجابة السريعة والفورية، لمطالب أهالي شهداء عدوان 2014، دون تأخير.

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