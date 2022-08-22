حماس تدعو لاستقبال الأسير أمجد السايح بعد 20 سنة من الاعتقال

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير شعبنا، للحشد والمشاركة في فعاليات استقبال الأسير القسامي المجاهد أمجد السايح.

وحثّت الحركة في تصريح مقتضب لها، اليوم الإثنين المواطنين على التواجد لاستقبال الأسير السايح بعد 20 سنة من الاعتقال في سجون الاحتلال.

والأسير السايح اُعتقل في عام 2002، وأُصيب عند اعتقاله بإصابات بليغة، وحكمت محكمة الاحتلال عليه في البداية بالسجن 12 سنة، على أن يتم رفعها لاحقًا إلى 20 سنة.

ويُعدُّ من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيد الأسير بسّام السايح والذي استُشهد نتيجة لجريمة الإهمال الطبي الممنهجة، حيث إنّه كان مصابًا بالسرطان، ورفض الاحتلال علاجه والإفراج عنه، ويُحتجز جثمانه حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين