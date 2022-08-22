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"التشريعي" يشيد بدعوة البرلمان العربي تخصيص يوم نصرة للقدس والأقصى

22 اغسطس 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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المجلس التشريعي في غزة

أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة البرلمان العربي بتخصيص الـ21 آب من كل عام يومًا لشحذ الهمم العربية والإسلامية والمسيحية بهدف نصرة القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وثمن التشريعي في بيان له اليوم الإثنين، موقف البرلمان العربي من الإجراءات والجرائم الصهيونية بحق مدينة القدس والأقصى، والتي عبر عنها بمناسبة الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

ودعا البرلمان العربي لإقامة فعاليات برلمانية في جميع الدول العربية وحشد المواقف البرلمانية والتحرك على كل المستويات من أجل نصرة المسجد الأقصى المبارك وإدانة الاحتلال وعزله ومحاسبته.

وطالب أمس ​الاتحاد البرلماني العربي​ بتخصيص 21 آب من كل عام، يومًا لشحذ الهمم العربية والإسلامية والمسيحية، بهدف إعلاء صوت الحق والنصرة للقضية الفلسطينية، ولقدسها الشريف ومسجدها المبارك.

وأكد الاتحاد أن "كل ما تقوم به السلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق ​مدينة القدس​ ما هي إلا إجراءات باطلة، وغير قانونية، مستنكرا المحاولات الصهيونية الهادفة إلى المساس بقدسية المسجد المبارك وتحويله إلى أداة استفزاز لمشاعر المسلمين في شتى أصقاع المعمورة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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