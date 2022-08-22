غانتس: نمر بأزمة حقيقية مع مصر ونسعى للتهدئة

اعترف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن علاقة حكومته تمر بـ"أزمة حقيقية" مع مصر على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري.

وقال في حديث لإذاعة (مكان) العبرية، اليوم الاثنين: "ومع ذلك، فإن مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لـ(إسرائيل) وتلعب دوراً محورياً في المنطقة، وسنجد طريقة لإعادة الاستقرار".

وأمس، زار رئيس جهاز الأمن الداخلي لدى الاحتلال (الشاباك)، رونان بار، العاصمة المصرية، بهدف تهدئة أزمة سياسية بين (تل أبيب) والقاهرة، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) العبرية، أنّ رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة، وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين.

وأوضحت أن الزيارة تهدف لتهدئة الأزمة بين دولة الاحتلال ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

المصدر / فلسطين أون لاين