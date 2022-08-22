مطلوب موظف خدمة عملاء للعمل في شركة للاتصالات

إعلان توظيف صادر عن معرض محمد القدوة للاتصالات بمدينة غزة يعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي موظف/ة call center مركز الاتصال (خدمة العملاء) وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:

المهام الوظيفية:

- التسويق لحملات وعروضات تخص جوال وبالتل.

المؤهلات المطلوبة:-

- اللباقة في الحديث وحسن التصرف.

- حسن السير والسلوك.

تنويه:

- الوظيفة لكلا الجنسين.

- لا يشترط الخبرة في التعيين.

- لا يشترط عمر محدد في التعيين.

ملاحظات هامة:

- الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

- مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلة مقابلة شخصية.

- يرجى تعبئة الخانات في الأسفل.

- سيتم الاتصال بالمتقدمين المناسبين للشواغر المفتوحة حالياً فور انتهائنا من عملية التقييم الأولية. في حال لم نتصّل بك ستبقى سيرتك الذاتية في بنك السير الذاتية لدينا لتكون متاحة في حال كان هناك شواغر في المستقبل.

طريقة التسجيل

للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/XRRBBEYMu1G5ZTkz9

-العنوان : مدينة غزة - الرمال - مفترق فلسطين