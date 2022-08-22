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"عواودة" يواصل إضرابه لليوم ١٦٣ رغم تجميد اعتقاله الإداري

22 اغسطس 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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الأسير خليل عواودة (أرشيف)

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة، إضرابه عن الطعام منذ ١٦٣ بومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة، بالرغم من تجميد اعتقاله الإداري يوم أمس الأول.

ويعاني "عواودة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، وقالت زوجته التي زارته إن حالته خطرة جدًّا وبات هيكلًا عظميًّا.

واستأنف عواودة إضرابه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريٍّ جديد لمدة أربعة شهور.

وهو معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريٍّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة، وكانت جلسة استئناف قد عُقدت له مؤخرًا ولم يصدر قرارًا بشأنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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