فرص تدريبية في وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"

إعلان فرصة تدريبية

تعلن وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن استقبال طلبات للالتحاق ببرنامج تدريبي لخريجي الصحافة والإعلام، في مجال الإنتاج والنشر الإلكتروني والمنصات الرقمية؛ وفق المعايير التالية:

- أن يكون المتدرب خريجًا حاصلًا على شهادة من كليات الصحافة والإعلام بمعدل لا يقل عن 75%.

- أن يكون المتدرب من سكان مدينة غزة ولا يتجاوز عمره 30 عامًا.

- يمتلك المتدرب جهاز لابتوب أو هاتفًا حديثًا.

ملاحظات/

- يخضع المتدربون الذين يقع عليهم الاختيار لبرنامج تدريبي عملي داخل وكالة صفا لمدة شهر، وسيتم منحهم شهادة تدريب معتمدة من الوكالة.

- على الراغبين بالانضمام للبرنامج تعبئة النموذج أدناه، في موعد أقصاه 31 أغسطس/ آب 2022

- للاستفسار التواصل عبر هاتف الوكالة: 2867899

- لتعبئة النموذج من هنا: https://forms.gle/oDXMA5qFBnXLcJRc8