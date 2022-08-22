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فرص تدريبية في وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"

22 اغسطس 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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إعلان فرصة تدريبية

 

تعلن وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن استقبال طلبات للالتحاق ببرنامج تدريبي لخريجي الصحافة والإعلام، في مجال الإنتاج والنشر الإلكتروني والمنصات الرقمية؛ وفق المعايير التالية:
- أن يكون المتدرب خريجًا حاصلًا على شهادة من كليات الصحافة والإعلام بمعدل لا يقل عن 75%.
- أن يكون المتدرب من سكان مدينة غزة ولا يتجاوز عمره 30 عامًا.
- يمتلك المتدرب جهاز لابتوب أو هاتفًا حديثًا.
ملاحظات/
- يخضع المتدربون الذين يقع عليهم الاختيار لبرنامج تدريبي عملي داخل وكالة صفا لمدة شهر، وسيتم منحهم شهادة تدريب معتمدة من الوكالة.
- على الراغبين بالانضمام للبرنامج تعبئة النموذج أدناه، في موعد أقصاه 31 أغسطس/ آب 2022
- للاستفسار التواصل عبر هاتف الوكالة: 2867899
- لتعبئة النموذج من هنا: https://forms.gle/oDXMA5qFBnXLcJRc8

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