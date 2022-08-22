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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

22 اغسطس 2022 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت مصادر مقدسية بأنّ "عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقّوا شروحاتٍ عن (الهيكل) المزعوم".

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقُّلهم.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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