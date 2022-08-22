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الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية التي عُلّقت في مارس الماضي

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الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية التي عُلّقت في مارس الماضي

22 اغسطس 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة إحدى سجون الاحتلال (أرشيف)

يستأنف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خطواتهم النضالية، التي علّقوها في شهر مارس آذار الماضي.

وتتمثل خطوات الأسرى النضالية بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة اليوم ويوم الأربعاء المقبل، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حدٍّ أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

من جانبه، قال نادي الأسير: إنّ "لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت المعتقلين في عدد من السجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسجون التي يقبعون فيها".

وبيّن النادي أنّ هذا الإجراء دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصة أنّ أكثر المعتقلين فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات. 

وعزا الهدف من خطوات الأسرى، إلى الرغبة في "دفع إدارة السجون التراجع عن الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تُماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية، داعيًا إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان".

المصدر / فلسطين أون لاين
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