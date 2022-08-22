ثقافي طولكرم يلتقي غدا اتحاد خان يونس في نهائي بطولة "طوكيو" للشباب

غزة/وائل الحلبي:

يخوض فريق ثقافي طولكرم للشباب عصر اليوم مرانه الختامي تحضيراً لملاقاة مضيفه اتحاد خان يونس، في نهائي بطولة طوكيو "2" للشباب مواليد 2003، والتي تجمعهما غدا على ملعب خان يونس البلدي.

وكان وفد ثقافي طولكرم وصل إلى غزة ظهر أمس عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وضم (28) فرداً بينهم (17) لاعباً إلى جانب (11) إدارياً والجهاز الفني المرافق، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء وكوادر اتحاد كرة القدم ومجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس.

وتضم قائمة لاعبي ثقافي طولكرم: قيس طه، يزن شرحة، بسام شديد، محمد أبو الحسن، عمرو قاسمية، أسامة أبو جبل، أسامة مشه، فؤاد عتال، محمد صباح، منهيل صباح، مؤمن صباح، حمزة بكر، محمود أبو الخير، هادي شحادة، يحيى أمان، علي مبروك، صلاح الجلاد.

وضم الوفد الإداري المرافق: مجد شحادة رئيس الوفد، ومحمد صباح وعبد الفتاح الجلاد وجعرون جعرون أعضاء مجلس إدارة النادي، وعبد اللطيف الشيخ المدير التنفيذي، بالإضافة للكابتن صباح صباح مدرب الفريق وعلي فحماوي المدرب المساعد ومأمون دبدوب مدرب حراس المرمى، وثائر همشري الإداري، ومحمد شحادة مسؤول العهدة ويوسف مبروك إعلامي.

وكان اتحاد خان يونس توج بلقب كأس فلسطين للشباب "طوكيو1" بعد فوزه على شباب الخليل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح ملعب رفح البلدي بتمويل اليابان.

وتوج اتحاد خان يونس بطلاً لبطولة "طوكيو 4" لموسم 2022 على مستوى غزة، بفوزه على الصداقة بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الدرة في أغسطس من العام الماضي، فيما توج ثقافي طولكرم بطلاً لبطولة طوكيو 4 في الضفة الغربية بعد فوزه على أرثوذكسي بيت ساحور بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني منتصف شهر مايو الماضي.