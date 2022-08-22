تخلص من وزنك الزائد دون شعور بالجوع عبر 5 خطوات

هل اكتسبت بضعة كيلوغرامات إضافية في أثناء فترة كورونا أو بسبب الوجبات الشهية خلال الإجازة الصيفية؟ في ما يلي، نقدم لك بعض النصائح للتخلص من السعرات الحرارية بسهولة، من دون الاضطرار إلى الشعور بالجوع.

1- شرب الماء

يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. إذا شربنا كمية كافية من الماء، فإن معدتنا تمتلئ ونشعر بجوع أقل. يجب أن تشرب كوبا كبيرا من الماء قبل الوجبة مباشرة، حتى تشعر بالشبع بسرعة أكبر. كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

2- المضغ الجيد

تبدأ عملية الهضم في الفم بمضغ الطعام. وإعطاء الوقت الكافي لمضغ الطعام جيدا يؤدي إلى تناول كمية أقل منه، لأنه بعد نحو 15 دقيقة يبدأ الشعور بالشبع.

3- النوم الكافي

وجد الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية؛ لهذا السبب، فإن قلة النوم يمكن أن تقلل بشكل دائم من نجاح عملية التخسيس. مقدار النوم الذي يحتاجه الفرد يختلف من شخص لآخر؛ غير أن معظم الناس تكفيها 7 إلى 8 ساعات يوميا.

4- الأكل من دون تشتيت

هل تحب تناول وجباتك أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو هاتفك المحمول في يدك؟ هذا خطأ، لأن إحساسك بالشبع سيقل أو يتلاشى تماما. لذلك نوصي بما يلي: استمتع بطعامك بكل حواسك، بعيدا عن أي مشتتات.

5- وجبات خفيفة صحية

يعد تناول الوجبات الخفيفة باستمرار، خاصة التي تحوي سعرات حرارية عالية كالحلويات والشوكولاتة، عامل تسمين حقيقي. لذلك، عليك بالبدائل الصحية واللذيذة، ومنها على سبيل المثال، حفنة من المكسرات، أو قطع صغيرة من الفاكهة أو الخضار، أو كوب صغير من اللبن الرائب.

المصدر / دويتشه فيله