حملة مداهمات واعتقالات تطال 11 مواطنا من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطنا من محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

ووبحسب وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، نقلا عن مصدر أمني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: أشرف مصطفى صلاح (43 عاما)، ونجله مصطفى (17 عاما)، وابراهيم محمود صلاح (40 عاما)، ونجله مهدي (17 عاما)، وجعفر يعقوب دعدوع (47 عاما) ونجله إبراهيم (16 عاما) وهو أسير محرر، وعطا صبيح، ونجله عبد الله (17 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى شادي علي عساكرة (25 عاما)، ومحمود سالم صباح (23 عاما)، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العساكرة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين