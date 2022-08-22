لتنجو من السكتات الدماغية ... تعرف على كمية الملح اللازمه لك

يعرف الكثيرون أن استهلاك الكثير من الملح يرفع ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية. لكن الجديد اليوم، بحسب ما نشره موقع Science Alert، هو أن دراسة حديثة حددت العلاقة بين الإفراط في تناول ملح الطعام والنوبات القلبية.

وبالنظر إلى البيانات الصحية الخاصة بالبالغين في الصين، قدّر باحثو الدراسة أن تقليل تناول الملح بمقدار 1 غرام يومياً فقط سيكون كافياً لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية من الآن وحتى عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك احتمالية أن تكون من بينها 4 ملايين حالة تؤدي إلى الوفاة، مما يعني أنه يمكن لمثل هذا الإجراء البسيط أن ينقذ الكثير من الأرواح.

5 غرامات فقط يومياً

وفي الصين، يبلغ متوسط استهلاك الملح للفرد الواحد يومياً 11 غراماً، أي أنه أعلى بكثير من الـ5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وقد جمع الباحثون في دراستهم الجديدة المنشورة في دورية BMJ Nutrition, Prevention & Health أحدث الإحصائيات حول حجم السكان في الصين واستهلاك الملح وضغط الدم ومعدلات المرض.

إلى ذلك، نظر الباحثون في سيناريوهين آخرين إلى جانب تخفيض الاستهلاك اليومي من الملح مقدار غرام الواحد، هما: تقليل 3.2 غرام من الاستهلاك اليومي الحالي (أي انخفاض بنسبة 30% عن المتوسط) بحلول عام 2025، وتقليل تناول الملح إلى 5 غرامات يومياً بحلول عام 2030.

وأوضح الباحثون أنه إذا تم تحقيق الخفض المستهدف للكميات المستهلكة يومياً، فإنه سيمكن منع ما يصل إلى نصف عدد الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب الانخفاض المقدر في ضغط الدم الانقباضي.

فوائد أخرى

كما أشار الباحثون إلى أهمية "اللجوء إلى بدائل الملح منخفضة الصوديوم عالية البوتاسيوم والتثقيف الصحي للطهي في المنزل وإصدار التوجيهات للمطاعم، والتي أظهر بعضها بالفعل نتائج واعدة" في تقليل استهلاك الملح يومياً.

واقتصرت الدراسة الحالية على البحث في الانخفاض المُحتمل لحالات أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن نتائجها ترجح أن تقليل تناول الملح سيكون له فوائد أخرى متعددة أيضاً، خاصةً وأنه تم ربط تناول الكثير من الملح بأنواع معينة من السرطانات ومشاكل الكلى المختلفة، على سبيل المثال.

المصدر / وكالات