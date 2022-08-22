المورينغا فوائد تدهشك ... وقد تجعلك تدمنها !!

راج اسمها وانتشر مؤخرا في سوق المكمّلات الغذائية "المورينغا" نبتة أو شجرة هندية من أبرز البدائل الغذائية في الآونة الأخيرة، إذ باتت من الأغذية الخارقة لما تتميّز به من خصائص طبّية وعلاجية بديلة.

وتعرف شجرة المورينغا بالإنجليزية: ( Moringa) بعدة أسماء مختلفة، مثل البان الزيتي، أو الشوع، أو شجرة الطبل، كما عرفت في أفريقيا باسم شجرة المعجزة، وذلك لأنهم استخدموها أثناء أزمة الغذاء بسبب فوائد المورينجا الطبية المتعددة وسرعة نموها وقلة تكلفتها، ويوجد الكثير من الأشجار التي تنتمي إلى عائلة المورينغا ولكن أشهرها شجرة المورينغا أوليفيرا بالإنجليزية(Moringa Oleifera).

وتجدر الإشارة إلى أن شجرة المورينغا من النباتات القديمة التي استخدمها الهنود في تعاليم طبهم القديم، المعروف باسم الأيورفيدا، بالإضافة إلى استخدامها من قبل الرومان، والمصريين، واليونانيين، وكانوا يستخدمون البذور للمساعدة في علاج ألم المعدة، والقرحة، وألم المفاصل، وضعف النظر، بينما كانوا يستخدمون الأوراق والسيقان للحصول على فوائد المورينغا في علاج فقر الدم، والتوتر، والتهاب الشعب الهوائية، والكوليرا.

وفيما يلي أهم فوائد المورينغا المدعومة علميًا، ومجموعة من المعلومات الهامة حولها.

1 تقي من السرطان

تحتوي أوراق وجذور وبذور شجرة المورينغا على مضادات الأكسدة (Antioxidant)، مثل: فلافونيدات، وبوليفينول، وحامض الأسكوربيك (Ascorbic acid)، حيث أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرّة، مما قد يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.

وتُعرف الجذور الحرة بأنها جزيئات تؤدّي إلى تلف الخلايا، وتتسبّب شيخوختها وإصابتها بأمراض مزمنة، مثل: السرطانات.

2 علاج الالتهابات

للمورينغا أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، حيث أن أوراقها قادرة على تثبيط الإنزيمات والبروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، فتعمل بذلك على معالجة الالتهابات والوقاية منها.

كما أن الالتهابات المتكررة من شأنها أن تتطوّر أحيانًا إلى أمراض مزمنة، مثل: السكري (Diabetes)، وأمراض القلب، والتهابات المفاصل المستمرة، وبالتالي فإنّ أوراق شجرة المورينغا قد تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.

3 لخسارة الوزن

يعتقد بأن المورينغا تساعد على خسارة الوزن الزائد من خلال زيادة حساسية الجسم للإنسولين وموازنة الهرمونات، وذلك بناءً على بعض التجارب الحيوانية والدراسات البشرية التي تضمنت مكملات غذائية تحتوي على المورينغا أو مسحوق المورينغا.

كما يساهم شاي المورينغا في إنقاص الوزن من خلال تحفيز عمليات الأيض وحرق السعرات الحرارية، وموازنة مستويات السكر في الدم، وزيادة مستوى الطاقة.

4 تخفّض مستوى السكر بالدم

خلصت إحدى الدراسات التي اشتملت على 30 امرأة أنّ تناول 7 غرام يوميًا من مسحوق أوراق المورينجا طيلة ثلاثة أشهر أدّى إلى خفض مستوى سكّر الدم لديهنّ بمعدّل 13.5% . فيما عكست دراسة مصغّرة اقتصرت على 6 أشخاص مرضى بالسكري أنّ إضافة 50 غرامًا من أوراق المورينغا إلى نظامهم الغذائي خفّضت نسبة سكّر الدم بـ21%.

5 الكوليسترول والقلب

يزيد ارتفاع مستوى الكولسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، ولحسن الحظ فهناك العديد من الأطعمة النباتية التي من شأنها أن تساهم في خفض مستوى الكولسترول بشكل فعال، منها بذور الكتان، والشوفان بالإضافة إلى اللوز وأوراق المورينغا. إذ أنّ أوراق المورينجا تحتوي على خصائص تجعلها محاربة للكوليسترول وداعمة في تخفيضه، وبالتالي وقاية القلب من الأمراض.

6 تغذية البشرة والشعر

يُساعد زيت بذور المورينغا في تغذية الشعر والبشرة ويزيد من ترطيبهما، كما وُجد أن للزيت قدرة على المساعدة في معالجة قروح الجلد.

7 صحة الدماغ

أجزاء شجرة المورينغا لها دور أيضا في دعم صحة الدماغ، والقدرة الإدراكية المعرفية بفعل نشاطتها المضادة للأكسدة، وتُساعد المورينغا أيضًا في ما يأتي:

مقاومة مرض الزهايمر.

مقاومة تنكّس الخلايا العصبية، بسبب احتواء أوراق المورينغا على نسب عالية من الفيتامينات.

تحسّين وظائف الدماغ.

تحسّين إفراز النواقل العصبية، مثل: السيروتونين، والدوبامين، والنورأدرينالين، مؤديًا بذلك إلى تحسين الذاكرة والمزاج.

محاربة القلق والاكتئاب والذهان.

8 فوائد المورينغا للنساء

تسهم عشبة المورينغا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث الدائم، ويعتقد أن أوراق المورينغا الخضراء لها القدرة على التخفيف من أعراض سن اليأس كهبات الحرارة، ومشاكل النوم عند تناولها لمدة ثلاثة أشهر.

9 فوائد المورينغا للرجال

تساعد بذور المورينجا في صحة الرجل الجنسية، حيث تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الذكور والإناث. كما كان يستخدم قديماً في علاج ضعف الانتصاب.

10 فوائد المورينغا للأطفال

تشمل الفوائد المحتملة للمورينغا تحسين الوزن لدى الأطفال، وخاصة في حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو من عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ولكن ما زال هناك الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد المورينجا للاطفال.

كيفية استخدامها

يمكن استهلاك المورينغا من خلال إضافة مسحوق أوراقها إلى العصير الذي تشربه أو عن طريق شربه ضمن الشاي كمنقوع، ستجد أنّ البودرة المنقوعة تتمتع بنكهة خفيفة.

وُجد أنّ بودرة الأوراق آمنة للاستهلاك البشري حتّى لو كانت الجرعات أكبر من الحاجة، لكنّ يٌفضل تجنّب استهلاك مستخلص البذور لأنّه يتمتّع بخواص سُمّيّة إلى حدّ ما.

يجب الحذر من المورينغا فهي تؤدي إلى تليين المعدة، لذا يُفضّل ألّا تتخطّى جرعتك اليومية مقدار نصف ملعقة إلى ملعقة من مسحوق الأوراق.

المصدر / وكالات