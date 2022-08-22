بعض الحيل لحل مشكلة التفاحة المكظومة

على الرغم من أن هاتف Iphone يعدّ واحداً من أشهر الهواتف الذكية في العالم، لتصميمه المميز وتنوع تطبيقاته، إلا أن هناك مشكلة واحدة تزعج المستخدمين عادة ألا وهي "عمر البطارية".

فبالنسبة لمعظم الأشخاص، بالكاد يستمر iPhone الخاص بهم يوماً كاملاً بعد شحنه طوال الليل، وهو ما قد يكون محبطا للغاية، خاصةً إذا كانت هناك خطط في المساء ولم يتمكن حامل الهاتف من شحن البطارية طوال اليوم.

حيل خفيّة

إلا أنه ولحسن الحظ، هناك بعض الحيل المخفية التي يمكن الاستفادة منها، والتي لها أن تساعد في إطالة عمر بطارية جهازك، نذكر منها مثلاً:

أن تقوم بإيقاف تشغيل اتصال WiFi عند الخروج، فما عليك سوى إيقاف تشغيل WiFi عندما تكون بالخارج واستخدام 4G أو 5G بدلاً من شبكة WiFi، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على المدة التي ستستغرقها بطاريتك، لأن جهاز iPhone الخاص بك لن يبحث باستمرار عن شبكة WiFi للاتصال بها، وهو نشاط يحتاج إلى قدر كبير من طاقة البطارية.

حاول أيضاً إذا كنت في المنزل أو في منزل أحد الأصدقاء، الاتصال بشبكة WiFi عبر استخدام اتصال البيانات لأن هذا سيستهلك بطارية أقل بكثير، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

عليك كذلك أن تقوم بتشغيل السطوع التلقائي، فهناك طرق أخرى لتوفير عمر البطارية الثمين، بغض النظر عن كيفية استخدامك للجهاز، ما عليك سوى تحسين إعداداتك.

وتعمل ميزة السطوع التلقائي، على ضبط شاشتك وفقا لظروف الإضاءة تلقائيا، كما ستعمل على تعتيم الشاشة عندما تكون في ظروف الإضاءة المنخفضة للمساعدة في توفير طاقة البطارية.

ويمكنك أيضاً تمكين وضع الطاقة المنخفضة، فإن هذا يقلل من سطوع الشاشة ويحسن أداء الجهاز ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام.

أيضاً وأيضاً

قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية، طريقة أخرى رائعة للحفاظ على عمر البطارية وهي إيقاف تشغيل نشاط الخلفية، حيث تشير هذه الميزة إلى أن البطارية قيد الاستخدام بواسطة تطبيقات أخرى في الخلفية، أثناء استخدام تطبيق آخر.

أخيرا، تأكد دائما من أن جهازك يستخدم أحدث إصدار من iOS، هذا لأن Apple تصدر باستمرار تصحيحات تعمل على تحسين طريقة استخدام iPhone لطاقة البطارية.

وفي حالة وجب عليك تحديث الإعدادات، فيمكنك توصيل جهازك بمصدر طاقة والتحديث لاسلكيا أو توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك والتحديث بأحدث إصدار من iTunes.

وبهذه الحيل تكون قد حافظت على بطارية جهازك وتخلّصت من علّة أجهزة آيفون الوحيدة.

المصدر / وكالات