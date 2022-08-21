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بث مباشر.. ريال سوسيداد وبرشلونة
21 اغسطس 2022 . الساعة 23:12 بتوقيت القدس
لمشاهدة المباراة
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المصدر / فلسطين أون لاين
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