هيئة الأسرى: 4 خطوات تصعيدية للأسرى داخل السجون تبدأ غداً

قالت هيئة شؤون الأسرى، إن الأسرى في سجون الاحتلال، سيبدأون خطواتهم التصعيدية، يوم غد الإثنين، بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، وعدم استلام اي مواد غذائية من ادارة السجون، وسيتم تطبيق ذلك تدريجيا وصولاً إلى الاضراب المفتوح عن الطعام.

وذكرت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن الخطوات التصعيدية تشمل عدم الخروج من الغرف للفحص الأمني، وهي عملية يومية روتينية، حيث تقوم إدارة السجون بإخراج كافة الأسرى من الغرف وفحص الشبابيك والحمام وأرضية الغرفة، وتقوم عناصر الإدارة بذلك من خلال عدد من السجانين المحصنين بالأسلحة والكلاب البوليسية، ويتم خلالها الطرق على الأبواب والشبابيك بطريقة استفزازية، ويسمح لأسير واحد فقط بالتواجد داخل الغرفة أثناء هذه العملية.

ولفتت الهيئة إلى أن لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون، وأن كل التهديدات من اقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع لا تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية الموحدة لكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي.

وأوضحت أنها قامت بالاتصال والتواصل مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، وحذرت من الاستفراد بأسرانا وأسيراتنا، داعيةً الكل الفلسطيني للوقوف موحدين خلف هذه التضحيات الجسام.

المصدر / فلسطين أون لاين