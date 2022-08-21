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"البرلماني العربي" يطالب بتخصيص يوم لنصرة الأقصى

21 اغسطس 2022 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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طالب الاتحاد البرلماني العربي بتخصيص 21 آب/ أغسطس من كل عام، يومًا لشحذ الهمم العربية والإسلامية والمسيحية، بهدف إعلاء صوت الحق والنصرة للقضية الفلسطينية، ولقدسها والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الاتحاد أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق مدينة القدس ما هي إلا إجراءات باطلة، وغير قانونية، مستنكرا المحاولات الصهيونية الهادفة إلى المساس بقدسية المسجد المبارك وتحويله إلى أداة استفزاز لمشاعر المسلمين في شتى أصقاع المعمورة.

وجدد الاتحاد موقفه التضامني تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية توحيد الصفوف بين الفصائل الفلسطينية، وضرورة انسجامها مع المواقف العربية والدولية لمواجهة المحتل الإسرائيلي، والعمل على إفشال جميع مخططاته التهويدية والعنصرية.

المصدر / وكالات
#المسجد الأقصى #القدس #الاتحاد البرلماني العربي

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