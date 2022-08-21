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نقل الشاعر للمستشفى لاستخراج آخر رصاصات محاولة الاغتيال

21 اغسطس 2022 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر عائلية في نابلس، بنقل نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر للمستشفى لاستخراج الرصاصة السادسة من فخذه اليسرى.

وتعرض الشاعر لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين في بلدة كفر قليل جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لإصابته بست رصاصات، أدت إلى تهتك أطرافه السفلية.

وقالت المصادر العائلية، إنّ الجناة الرئيسيين لا زالوا يسرحون ويمرحون دون رقيب أو حسيب أو مجرد استدعاء، رغم تعليمات الرئيس محمود عباس باعتقال الجناة ومحاكمتهم.

وتساءلت العائلة باستهجان عن "المسؤول عن ذلك التلكؤ".

وقوبلت محاولة اغتيال الشاعر برفض واستنكار واسعين، ومطالبات باعتقال الجناة ومحاسبتهم، لكنّ مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية تؤكد عدم اعتقال أيٍّ من الجناة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمن السلطة #نابلس #ناصر الشاعر #محاولات اغتيال

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