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محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

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بالفيديو محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

21 اغسطس 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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ردت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، التماس الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 160 يوما، ورفضت الإفراج عنه، واكتفت بالتأكيد على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري بحقه.

وأفادت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى" في بيان مقتضب مساء اليوم، بأن محكمة الاحتلال قالت بأنها لن تتدخل أكثر من تأكيد قرار القائد العسكري بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة مع بقائه في المستشفى دون الإفراج عنه.

واعتبرت مهجة القدس، قرار المحكمة بأنه "قرار قتل بطيء بحقه".

واعتقلت قوات الاحتلال عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال #الاضراب عن الطعام #خليل عواودة

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