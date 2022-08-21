الحق: الاحتلال هدد جبارين بالاعتقال إذا واصلت المؤسسة العمل

أفادت مؤسسة "الحق"، أن مديرها العام شعوان جبارين، تلقى صباح اليوم الأحد، اتصال تهديد من ضابط في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

وأوضحت "الحق"، في بيان صحفي، أنّ هذا الشخص هدّد الأستاذ شعوان بالاستجواب والسجن وإجراءات أخرى إذا استمرت مؤسسة الحق في مواصلة العمل.

وطالبت المؤسّسة "بضرورة توفير الحماية الفورية لجبارين ولعاملي مؤسسة الحق وطواقم كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً.

ومؤسسة الحق جزء من سبع مؤسسات حقوقية صنّفها جيش الاحتلال، على أنّها "منظمات إرهابية"، على حد زعم سلطات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، نهاية الأسبوع الماضي، مقرات المؤسّسات في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وأغلقتها بشكل كامل وصادرت محتوياتها.

والمؤسّسات المستهدفة هي: (الحق، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، لجان العمل الزراعي، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة).

وقد صنفت سلطات الاحتلال، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون يدعى "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

المصدر / فلسطين أون لاين