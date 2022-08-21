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السلطة تجدد تمديد اعتقال المحامي أحمد خصيب لـ45 يومًا

21 اغسطس 2022 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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جددت محكمة السلطة في أريحا، اليوم الأحد، تمديد اعتقال المحامي أحمد خصيب، لمدة 45 يومًا.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن محكمة السلطة جددت تمديد اعتقال خصيب لمدة 45 يومًا، والمختطف منذ 75 يوما في سجن "مسلخ أريحا" المركزي.

وقالت المجموعة إنها تتابع استمرار اعتقال خصيب و 5 معتقلين آخرين لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وقد ألصقت بهم تهم بخلفيات سياسية، تحاول فيها الأجهزة التنفيذية تصفية حسابات سياسية معهم في ظلِ موافقة النيابة العامة، وطلبها المستمر لتمديد الاعتقال.

وينتظر المعتقل السياسي خصيب مولوده الأول، في ظل استمرار تغييبه عن بيته وزوجته الحامل في شهرها التاسع، بعد أن اختطفته أجهزة السلطة وهو خارج من المسجد وقت صلاة الفجر.

وكانت أجهزة السلطة قد حرمت المعتقل السياسي أحمد هريش من احتضان مولوده البكر "كرم"، بسبب استمرار اعتقاله في مسلخ أريحا منذ أكثر من 70 يوما.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، منهم أسرى محررون وطلاب جامعات، وصحفيون ومحامون.

ويخوض أهالي المعتقلين السياسيين إضرابًا عن الطعام، في خطوة تصعيدية على اختطاف أبنائهم في مسلخ أريحا منذ أكثر من 70 يومًا.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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