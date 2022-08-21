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كريم بنزيما يكسر الرقم القياسي لمبابي

21 اغسطس 2022 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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كريم بنزيما ومبابي

واصل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، تحقيق أرقام مميزة، بعد نجاحه في التسجيل بشباك سلتا فيغو، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس السبت، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت 1/4 لصالح الميرنغي.

وتمكن بنزيما من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام 2022، برصيد 26 هدفاً، متخطياً مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، صاحب الـ25 هدفاً.

وفي نفس الشأن، جاء هدف بنزيما ليضعه في المركز الخامس بقائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في القرن 21، بعدما وصل رصيده إلى 263 هدفاً، متخطياً رقم النجم إدينسون كافاني صاحب الـ262 هدفاً.

ويتصدر قائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في القرن 21، البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 494 هدفاً، ويأتي في الوصافة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 482 هدفاً، ثم روبرت ليفاندوفسكي برصيد 312 هدفاً، وزلاتان إبراهيموفيتش رابعاً برصيد 301 هدف.

المصدر / وكالات
#مبابي #بنزيما #كريم بنزيما

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