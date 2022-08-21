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وفاتان و1040 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع

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وفاتان و1040 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع

21 اغسطس 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و1040 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 3938 فحصا مخبريا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في تقريرها الأسبوعي اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 2660 حالة تعافٍ من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1150269، والمتعافين 256067، والوفيات 1998 حالة وفاة منذ وصول الفيروس إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات التطعيم التي منحتها للمواطنين بلغت 3163470 جرعة، فيما تلقى 688362 مواطنا جرعة واحدة، و391013 جرعتين، و98844 الجرعة المعززة.

ونوهت إلى أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح في غزة بلغت 33.5%، في حين بلغت الفئة المستهدفة من التطعيمات (أكبر من 16) 55.8% من المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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