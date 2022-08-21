الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدًا الإثنين

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيستأنفون غدا الإثنين، خطواتهم النضالية، التي علّقوها في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأوضح النادي في بيان صحفي، أن خطوات الأسرى تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعان بإضراب عن الطعام.

وأضاف، أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من جميع الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت المعتقلين في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وبيّن نادي الأسير، أنّ هذا الإجراء دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر المعتقلين فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.

وأشار إلى أن الهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.

المصدر / فلسطين أون لاين