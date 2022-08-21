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الأوقاف تطلق حملة إلكترونية في ذكرى إحراق الأقصى

21 اغسطس 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين

أطلق قسم الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حملة إلكترونية للتغريد على وسم نحن أسوراها، وذلك في الذكرى الـ 53 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز دور شعبنا وأمتنا للدفاع عن شرف ومكانة المدينة المقدسة.

بدوره، دعا رئيس القسم أ. صهيب الكحلوت العلماء والدعاة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد على الوسم نحن أسوارها ابتداءً من مساء اليوم الأحد، الساعة 8.00 مساءً، وإعادة نشر ومشاركة المواد التي يتم نشرها وانتاجها، وحشد الدعم اللازم من أجل إبراز أهمية ورمزية المسجد الأقصى في نفوس المسلمين بكل أرجاء العالم.

وأوضح الكحلوت أن الحملة تُعد واحدة من سلسلة حملات يشرف عليها قسم الدعوة الإلكترونية بالأوقاف في الفضاء الالكتروني، والتي تتنوع في الجوانب الدينية والوطنية والسلوكيات وغيرها ،مشيداً بجهود القائمين على الحملة من دعاة ونشطاء في إحياء المسؤولية الدينية والوطنية تجاه قضية المسجد الأقصى المبارك، التي تعتبر البوصلة الأساسية والحاضنة لجميع توجهات أبناء شعبنا.
 

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