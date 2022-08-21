وظائف شاغرة في مستشفى الأمل بخان يونس

إعلان توظيف صادر عن إدارة مستشفى الأمل تعلن فيه عن الحاجة إلى التخصصات التالية على بند الساعات .
التخصصات المطلوبة
1- تمريض .
2- قبالة .
3- فني أشعة .
4- فني تخدير
شروط التسجيل
1- للمتقدمين للتخصصات ( تمريض - قبالة - فني أشعة ) يجب أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 75% ، أما المتقدمين لوظيفة فني تخدير يجي أن يكونوا حاصلين على شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن 75%.
2- لا يعمل بأماكن أخرى.
3- من سكان مدينة خانيونس .
4- تاريخ التخرج لا يزيد عن 5 سنوات سابقة.
طريقة التسجيل
- التسجيل من خلال إدارة مستشفى الامل
- العنوان / خانيونس - حي الأمل - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني-
- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022