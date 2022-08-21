وظائف شاغرة في مستشفى الأمل بخان يونس

إعلان توظيف صادر عن إدارة مستشفى الأمل تعلن فيه عن الحاجة إلى التخصصات التالية على بند الساعات .

التخصصات المطلوبة

1- تمريض .

2- قبالة .

3- فني أشعة .

4- فني تخدير

شروط التسجيل

1- للمتقدمين للتخصصات ( تمريض - قبالة - فني أشعة ) يجب أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 75% ، أما المتقدمين لوظيفة فني تخدير يجي أن يكونوا حاصلين على شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن 75%.

2- لا يعمل بأماكن أخرى.

3- من سكان مدينة خانيونس .

4- تاريخ التخرج لا يزيد عن 5 سنوات سابقة.

طريقة التسجيل

- التسجيل من خلال إدارة مستشفى الامل

- العنوان / خانيونس - حي الأمل - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني-

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022