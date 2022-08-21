مطلوب موظفة مبيعات للعمل في مركز لبيع مستحضرات التجميل

مركز كوزمتيكا ستور : هو مركز مختص في بيع مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة والمكياج والعطور بمدينة غزة .
وصلنا إعلان توظيف صادر عن مركز كوزمتيكا يعلن فيه عن حاجته لموظفة مبيعات للعمل في المركز حسب الشروط التالية:
- على أن تكون لديها شهادة جامعية في أحد التخصصات الطبية ذات العلاقة (التمريض – الصيدلة)
- أن تكون لديها خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل والتعامل مع مشاكل البشرة المختلفة وكذلك المعرفة بمختلف أنواع ماركات مستحضرات التجميل والكريمات الطبية
- أن تكون من سكان غزة
- القدرة على تحمل ضغط العمل
طريقة التسجيل
- على من تجد نفسها ذات الكفاءة يرجى تعبئة النموذج المرفق
https://forms.gle/GDbqFcyJiA6v2DRW8
- عنوان المركز: غزة الرمال – رمزون السرايا – عمارة جاد – الدور الارضي