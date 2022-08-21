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مطلوب موظفة مبيعات للعمل في مركز لبيع مستحضرات التجميل

21 اغسطس 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

مركز كوزمتيكا  ستور : هو مركز مختص في بيع مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة والمكياج والعطور  بمدينة غزة .

وصلنا إعلان توظيف صادر عن مركز كوزمتيكا يعلن فيه عن حاجته لموظفة مبيعات للعمل في المركز حسب الشروط التالية:

  • على أن تكون لديها شهادة جامعية في أحد التخصصات الطبية ذات العلاقة (التمريض – الصيدلة)
  • أن تكون لديها خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل والتعامل مع مشاكل البشرة المختلفة وكذلك المعرفة بمختلف أنواع ماركات مستحضرات التجميل والكريمات الطبية
  • أن تكون من سكان غزة
  • القدرة على تحمل ضغط العمل

طريقة التسجيل

- على من تجد نفسها ذات الكفاءة يرجى تعبئة النموذج المرفق

https://forms.gle/GDbqFcyJiA6v2DRW8

- عنوان المركز: غزة الرمال – رمزون السرايا – عمارة جاد – الدور الارضي

 

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