مطلوب موظفة مبيعات للعمل في مركز لبيع مستحضرات التجميل

على أن تكون لديها شهادة جامعية في أحد التخصصات الطبية ذات العلاقة (التمريض – الصيدلة)

أن تكون لديها خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل والتعامل مع مشاكل البشرة المختلفة وكذلك المعرفة بمختلف أنواع ماركات مستحضرات التجميل والكريمات الطبية