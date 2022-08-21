متابعة/ فلسطين أون لاين:

وافق اليوم الذكرى السنوية الأولى لعملية قنص الجندي الإسرائيلي على حدود غزة والتي نفذها شاب فلسطيني.

بدأ الأمر حينما تظاهر أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبجوار الجدار الأسمنتي الفاصل، في الذكرى السنوية الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.

واستغل قناصة جنود الاحتلال، الثغرات التي أعدت خصيصا لإطلاق النيران تجاه المتظاهرين، حيث أصيب في حينه أكثر من 41 مواطنا من المتظاهرين إصابات مختلفة.

وفي خضم الأحداث، واشتباك الشبان بالأيدي مع الجندي القناص، الذي أخرج فوهة بندقيته من الثغرة ليطلق النار على المتظاهرين، تقدم شاب مقاوم نحو الثغرة، وأطلق النار من مسدسه على رأس الجندي.

وأظهرت مقاطع فيديو أن الجندي أُصيب برصاصة من مسافة صفر ووُصفت حالته في حينه بالحرجة ونُقل إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي لاستكمال العلاج، ثم سرعان ما أعلن عن مصرعه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القناص بارئيل شموئيلي (21 عاما) توفي متأثرا بجروح بالغة أُصيب بها.

وفي سياق مصرع الجندي القناص "شموئيلي"، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع تتبع للمقاومة ردا على مصرع قناصها.

ولاقى فيديو قنص القناص الإسرائيلي، تداولا وانتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسعادة في نفوس محبي المقاومة وغزة.