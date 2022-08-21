وظائف شاغرة في مركز مكة الطبي

مركز مكة الطبي هو مركز طبي مكون من عدة عيادات طبية وهي عيادة امراض النساء والولادة وعيادة الخدمات التمريضية بالإضافة الي المختبر والصيدلية، كما يحتوي المركز على طاقم مكون من نخبة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال العمل الصحي.

وصل إعلان توظيف صادر عن مركز مكة الطبي يعلن فيه عن حاجته لعدد من الوظائف في التخصصات التالية (التمريض او القبالة– سكرتاريا طبية او المحاسبة – التصميم الجرافيكي والتسويق الالكتروني) حسب الشروط الموضحة بالأسفل للعمل في المركز، على النحو التالي:

أولاً : التمريض

يعلن مركز مكة الطبي عن حاجته لممرضة حسب الشروط التالية:

. أن تكون حاصلة على مزاولة مهنة التمريض

. أن تكون لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

. أن تكون من سكان غزة

. تجيد استخدام الحاسوب، ولديها المهارات الكافية للتقديم للوظيفة، يرجى تعبئة النموذج خلال الرابط المرفق:

https://forms.gle/UXxoACv7vwqWpeCeA

ثانياً : السكرتاريا الطبية / المحاسبة

يعلن مركز مكة الطبي عن حاجته لموظفة محاسبة / سكرتارية طبية في أحد التخصصات حسب الشروط التالية :

. أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات العلاقة

. أن تكون لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

. استخدام الحاسوب وخاصة برامج الأوفيس وبرامج المحاسبة الاساسية

. أن تكون من سكان غزة

. لمن تجد في نفسها الكفاءة عليها تعبئة النموذج المرفق:

https://forms.gle/5h3Ss99NZmihLPeo9

ثالثاً : التصميم الجرافيكي والتسويق الالكتروني

يعلن مركز مكة الطبي عن حاجته لموظفة تصميم جرافيكي وتسويق الكتروني في التخصصات المعلنة عنها حسب الشروط التالية:

أن تكون حاصلة على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة

أن تكون لديها خبرة لا تقل عن سنتين

أن تكون من سكان غزة

تحمل ضغط العمل

لمن تجد في نفسها الكفاءة عليها تعبئة النموذج المرفق:

https://forms.gle/dfqGs4Wc24BJ2V1j7

عنوان المركز : مدينة غزة - النهاية الشمالية لشارع النفق – عند البركة – مبنى صيدلية مقاط